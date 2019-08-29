 المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع ‭0.10‬% في بداية التعاملات بطوكيو

أرشيفية
أرشيفية
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الخميس 29 أغسطس 2019 - 3:08 ص | آخر تحديث : الخميس 29 أغسطس 2019 - 3:08 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وصعد نيكي ‭‭0.10‬‬ في المئة إلى ‭‭20500.50‬‬ نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ‭‭0.12‬‬ في المئة إلى ‭‭1492.09‬‬ نقطة.


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