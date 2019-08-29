الأكثر قراءة
العزبي: لا صحة لتدخل الجيش أو أجهزة الدولة للاستحواذ على سلسلة الصيدليات.. مش ناقصين بلبلة
العزبي: لم أتعرض لأي ضغوط للانضمام إلى سلسلة صيدليات أخرى.. وموقفنا مستقر
مرتضى منصور يتحفظ على حكم مباراة الزمالك والمقاصة
مدير صيدليات رشدي: أغراض شخصية خلف ما نتعرض له.. وإحنا مش مخالفين للقانون
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسف
حسام البدري
حسام حسن
مانويل جوزيه
مدرب مصري آخر
مدرب أوروبي
مدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.
وصعد نيكي 0.10 في المئة إلى 20500.50 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 في المئة إلى 1492.09 نقطة.