وزيرالثقافة تبحث مع رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي استعدادات الدورة الـ35

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أمس الأربعاء، الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، حيث عرض عليها الترتيبات النهائية للدورة الخامسة والثلاثين للمهرجان والتي تقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على دعم المهرجان الذي يعد نافذة مصر السينمائية على دول البحر المتوسط، وعلى وضع المهرجان تحت رعايتها ودعوة جميع قطاعات الوزارة والوزارات المعنية ومحافظة الإسكندرية؛ لتقديم الدعم الكامل للمهرجان لكي يخرج بالصورة المشرفة لمصر أمام ضيوف 32 دولة عربية وأوروبية.

من ناحية أخري قام الأمير أباظة خلال اللقاء بتسليم الوزيرة تمثال "الزيتونة الذهبية"، الذي تسلمه خلال حضوره الدورة الأولي لمهرجان مكناس الدولي الأول للسينما العربية الذي عقد الشهر الماضي، حيث تسلم درع تكريم جمهورية مصر العربية بصفتها الدولة ضيف الشرف، وبصفته رئيس الوفد المصري المشارك في المهرجان بحضور سفير مصر بالمملكة المغربية الدكتور أشرف إبراهيم.

وأعربت عبد الدايم عن سعادتها باختيار مصر ضيف شرف للمهرجان، مؤكدة عزمها على تقديم الدعم اللازم للسينما المصرية؛ كي تقوم بدورها في نشر الثقافة المصرية، وتحقيق التقارب بين الشعوب الشقيقة والصديقة.