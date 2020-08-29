واشنطن ترحب بتوجه تايوان لرفع القيود على واردات اللحوم الأمريكية

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، بإعلان الرئيس التايواني تساي إنج ون بأن بلاده ستتحرك بسرعة نحو رفع القيود المفروضة على واردات اللحوم الأمريكية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتطلع نحو تنفيذ هذه الإجراءات في الوقت المناسب، والتي ستوفر وصولا أكبر للمزارعين الأمريكيين إلى أحد أكثر الأسواق حيوية في شرق آسيا، وللمستهلكين التايوانيين إلى المنتجات الزراعية الأمريكية عالية الجودة.

ونوهت إلى أن هذا التوجه من الجانب التايواني نحو إزالة الحواجز طويلة الأمد يفتح الباب أمام تعاون اقتصادي وتجاري أكبر بين الولايات المتحدة وتايوان.