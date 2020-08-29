العربية: توقيف حكومة الوفاق الليبية لوزير داخليتها جاء على خلفية محاولته الانقلاب على السراج

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، وفقًا لمصادرها، بأن توقيف حكومة الوفاق الليبية لوزير داخليتها، فتحي باشا آغا، جاء على خلفية محاولته الانقلاب على فايز السراج.

‏وأضافت مصادر «العربية»، أن مخطط «باشا آغا» الانقلابي كان بالتنسيق مع تنظيم جماعة الإخوان.

كانت حكومة الوفاق الليبية، أعلنت عن وقف وزير داخليتها، فتحي على باشا آغا، عن مهامه وتحويله للتحقيق.

وقالت حكومة الوفاق، في بيان نشرته عبر حساب لها على موقع «فيسبوك»، مساء الجمعة، إنه «‏يتم التحقيق مع وزير الداخلية بشأن التصريحات والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، وللبيانات الصادرة عنه بخصوص التظاهرات والأحداث الناجمة التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن خلال الأسبوع الماضي».

وأشارت إلى «تكليف وكيل وزير الداخلية، خالد التيجاني بتسيير مهام الوزارة».