استراتيجية الأرجنتين في مكافحة فيروس كورونا تفقد الدعم مع ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة

بلغت نسبة التأييد لتعامل الرئيس الارجنتيني ألبرتو فرنانديزمع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدنى مستوى لها منذ إصداره الأوامر بقيود الإغلاق الصارمة في مارس الماضي مع ارتفاع الحالات إلى مستويات قياسية جديدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وانخفضت نسبة تأييد استراتيجية فرنانديز لمكافحة الفيروس المميت إلى 54٪ في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس الجاري، بانخفاض عن نسبة 84% التي حصلت عليها في منتصف شهر أبريل الماضي، وفقا لمؤسسة استطلاع الرأي بولياركيا ومقرها العاصمة بوينس آيرس .

وارتفعت معدلات المعارضة إلى 38٪ من 9٪ في الفترة ذاتها ، حيث عكست الأرقام تنامي الاضطرابات مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي الصارمة في منطقة مترو بوينس آيرس ، حيث يقيم معظم سكان البلاد.

وسجلت الأرجنتين اليوم الجمعة، يومها الثاني على التوالي في حالات الإصابة الجديدة التي تجاوزت 10000 إصابة، في حين بلغ متوسط النسبة المئوية للأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس المميت خلال الأيام السبعة الماضية 41٪، وفقا لبيانات الحكومة وحسابات وكالة بلومبرج للأنباء.