سياسي ألماني بارز يدعو إلى الإخطار المسبق بالسفر لمناطق الخطورة

دعا خبير الشؤون الخارجية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، نوربرت روتجن، إلى إلزام المسافرين إلى مناطق ذات الخطورة العالية فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد بإخطار الإدارات الصحية قبل السفر.

وقال المرشح لرئاسة الحزب المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "ليس من المنطقي السفر في وسط جائحة إلى منطقة مصنفة على أنها منطقة خطورة. من يفعل ذلك عليه قبول أن هذه العطلة لم تعد مسألة شخصية بحتة، لأنه يعرض بذلك الصحة العامة للخطر. لذلك أدعو إلى ضرورة إخطار الإدارات الصحية مسبقا بالسفر إلى مناطق الخطورة".

وانتقد روتجن الإدارة الحالية لأزمة كورونا، وقال: "أعتقد أنه ساد تواصل جيد ودرجة عالية من العقلانية في الأشهر الأولى. نحن بحاجة إلى المزيد من ذلك الآن".

وأعرب روتجن عن انفتاحه تجاه التطعيم الإجباري للحد من انتشار الجائحة، وقال: "التطعيم الإجباري يمثل تعديا واسع النطاق على الحقوق الشخصية، لكني لا أرفض ذلك على نحو مبدئي. فإذا كانت درجة فعالية مثل هذا اللقاح عالية للغاية والآثار الجانبية غير خطيرة، يمكنني تصور تطعيم إجباري ضد كورونا".