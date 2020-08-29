تقدمت الكاتبة سامية زين العابدين، أرملة الشهيد العميد عادل رجائي، بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، جراء القبض على القيادي الإخواني محمود عزت المتهم بالتورط في اغتيال زوجها، معقبة: «معالي الوزير.. ولادك شرفونا».

وتسائلت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «لما هم بيتكلموا عن حق محمود عزت، طب فين حقي أنا وحق كل شهيد أسرته فقدته؟»، متابعة أنها مازالت تسمع أصوات مفاتيح زوجها يوميًا في موعد قدومه للمنزل على الرغم من استشهاده منذ أربع سنوات.

وغالبتها الدموت وهي تشير إلى أنها ليس لديها أبناء، قائلة: «ساعات بخاف إني أموت وماحدش يعرف عني حاجة.. أنا اتحرمت من كلمة «ماما» وكان ممكن جوزي يبقى معايا يعوضني».

ولفتت إلى أنها تعرضت لأزمات مادية، قائلة إن لو كان زوجها على قيد الحياة لما احتاجت لأي شخص.

وتابعت: «احنا ماخدناش حاجة.. احنا خدنا كرامة وعزة»، مؤكدة أنها كانت تتوجه إلى الله بالدعاء يوميًا بأن تقتص من قتلة زوجها.

وذكرت أنها أدت صلاة ركعتين شكر لله عقب القبض على محمود عزت، معبرة عن سعادتها لإلقاء القبض عليه قبل الذكرى السنوية لوفاة زوجها.

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح أمس الجمعة، نجاحها في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أثناء اختبائه بأحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.