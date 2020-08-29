مصدر أمني عراقي: سقوط صاروخ بمحيط المنطقة الخضراء في بغداد

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أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء في بغداد.
وقال المصدر لـ"السومرية نيو"ز، إن صاروخا سقط ضمن محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.
وأضاف أنه لم يعرف حتى الآن ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية.