هاميلتون يحقق أفضل زمن في التجربة الثالثة لسباق فورمولا-1 البلجيكي

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس أفضل زمن اليوم السبت في التجربة الحرة الثالثة الأخيرة لسباق الجائزة الكبرى البلجيكي المقرر غدا الأحد على مضمار سبا-فرانكورشان ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 ، بينما جاء سيبستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات سابقا، في المركز الأخير.

وحقق هاميلتون، المتوج بطلا للعالم ست مرات، أسرع زمن للفة على المضمار البالغ طوله 7004 أمتار مسجلا دقيقة واحدة و255ر43 ثانية، بفارق أكثر من ثانيتين أمام فيتيل الذي عانى وزميله بفريق فيراري، تشارلز لوكلير، بشكل كبير خلال التجارب الحرة للسباق البلجيكي.

وشهدت التجربة الحرة الثالثة مفاجأت في نتائجها، حيث جاء استيبان أوكون سائق رينو ولاندو نوريس سائق مكلارين في المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

وجاء فالتيري بوتاس سائق مرسيدس وماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركزين الخامس والسادس.