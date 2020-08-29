السيسي يطالب الإعلام بتسليط الضوء على العلوم الجديدة بالجامعات المصرية

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسائل الإعلام بتسليط الضوء على العلوم والتخصصات التي تم إضافتها مؤخرًا في الجامعات الأهلية الجديدة.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إن الهدف من إضافة هذه العلوم والتخصصات الجديدة هو ربط التعليم بسوق العمل.

وأضاف أنه يتم تخريج عشرات الآلاف من الطلاب من الجامعات كل عام، كثير منهم لا يتم ربطهم بسوق العمل.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.