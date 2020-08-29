رئيس جنوب إفريقيا يدرس إجراء تعديلا حكوميا

قالت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، إن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، يدرس إجراء تعديل حكومي بعد أن يجتمع مع قيادة الحزب الحاكم هذا الأسبوع.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، لم تكشف عنها، أن الاجتماع قد يكون بمثابة مواجهة بين الرئيس ومنافسيه داخل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.

ويتطلع "رامافوزا" إلى سبل لإنعاش اقتصاد جنوب إفريقيا الراكد، ويساعد في تعزيز ثقة المستثمرين في إدارته.

ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد، الذي يمر بالفعل بحالة ركود قبل تفشي فيروس كورونا، بنسبة 7.2% هذا العام، وفقًا لوزارة الخزانة.

وتحدث رئيس جنوب إفريقيا عن الحاجة العاجلة إلى إصلاحات؛ من أجل تعافي الإنتاج، لكن الوتيرة البطيئة للتغييرات المطلوبة في سياسة الحكومة للموافقة على كل شيء، قد أثارت انتقادات من كبار رجال الأعمال والنقابات.