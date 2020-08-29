شركة أدوية صينية تبحث مع عدة دول السماح بتجربة لقاحها ضد كورونا

تجري شركة "كان سينو بيولوجيكس" الصينية للأدوية محادثات مع العديد من الدول للسماح بتجربة لقاحها ضد فيروس كورونا، الذي تقوم بتطويره، على مجموعات صغيرة من الأشخاص قبل استكمال تجارب السلامة والفعالية واسعة النطاق، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت نقلا عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتجرى الشركة مباحثات مع باكستان والعديد من دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول المتقدمة، طبقا لما ذكرته الصحيفة نقلا عن بيير مورجون، نائب رئيس قسم "النشاط الدولي" بشركة "كان سينو".

وقال التقرير إنه يمكن استخدام جرعات لدى موظفي الرعاية الصحية والموظفين الطبيين الآخرين، إذا تم منح الموافقة الطارئة، مضيفا أنه لم يوافق أحد على السماح به بعد.

وأضاف التقرير نقلا عن أحد ملفات الشركة إن الجيش الصيني سمح باستخدام لقاح "كان سينو" قبل استكمال اختبارات نهائية واسعة النطاق.

وكانت شركة "كان سينو" ومقرها مدينة تيانجين قد برزت كواحدة من أسرع الشركات لتصنيع لقاح في أيار/مايو الماضي، عندما أصبحت أول شركة تنشر دراسة علمية كاملة حول تجاربها البشرية المبكرة، وهي خطوة حاسمة نظرا لأنها تسمح للباحثين بتقييم الإمكانية الدوائية للمنتج.