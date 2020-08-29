ماكرون يغيب عن حفل زفاف وزير داخليته

غاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، عن حفل زفاف وزير داخليته جيرالد دارمانين في بلدية توركوين، الذى تغيب عنه أيضا لرئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس وكذلك الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الصديق المقرب لدرامانين.

ووفقاً لمجلة باري ماتش" الفرنسية، فإن ماكرون والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي غابا عن حفل زفاف جيرالد دارمانين على روز ماري ديفيلرز وهي رفيقته منذ ما يقرب من 10 سنوات بالفعل، دون ذكر أي أسباب، رغم قبولهما دعوة الزفاف".

وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن وزير الداخلية الفرنسي (37 عامًا)، الذي أعلن رغبته في "الاستقرار" و "إنجاب الأطفال"، دعا عددًا من أعضاء النخبة السياسية الفرنسية، لكن ماكرون ورئيس وزراءه جون كاستكس، وساكروزي لم يحضروا، فيما حضر فقط رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب.

وبالتزامن مع حفل الزفاف، أعلن درامانان استقالته من بلدية كرئيساً لبلدية توركوين، لتوليه منصب وزارة الداخلية.

وأقيم الحفل في مبنى بلدية توركوين، وتبعه حفل استقبال خاص في "بولوني سور مير" في عقار مملوك لعائلة العروس.

وبحسب المجلة الفرنسية، فإن ماكرون كان ينبغي أن يقضي جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع في بلدة "لوتكيه" مسقط رأسه للتوجه لحفل الزفاف، لكنه ألغى الزيارة دون ايضاح السبب.

أما الغائب الآخر ساركوزي، فقد اصطحب زوجته كارلا بروني وحضرا حفل زفاف آخر تزامن مع حفل زفاف دارمانين.