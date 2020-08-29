 الإسكان: بدأنا في الاستعانة بحلول مختلفة للاستفادة من مياه الأمطار - بوابة الشروق
السبت 29 أغسطس 2020 2:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الإسكان: بدأنا في الاستعانة بحلول مختلفة للاستفادة من مياه الأمطار

هدى أمين
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 1:58 ص

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، إن عملية إنشاء شبكات الصرف الصحي تستوعب من 10 إلى 15% من كميات الأمطار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الجمعة، أنه تم البدء في تنفيذ حلول مختلفة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، منها: آبار الشحن الجوفي، وأحواض التخزين السطحي، إضافة إلى تقليل مناسيب المياه الموجودة في الجزر؛ بحيث أن المياه تأتي من على الأسفلت وتهبط من أعلى الميول على هذه الجزر فيتم استيعابها.
وأرجع سبب اللجوء لأكثر من حل للاستفادة من مياه الأمطار، إلى أن بعض الحلول في منطقة لا تصلح بالضرورة لمنطفة أخرى، لافتًا إلى تنفيذ أول بئر شحن جوفي منذ أسبوعين، والذي استوعب 300 متر مكعب من المياه في ساعة وعشر دقائق فقط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك