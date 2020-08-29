الإسكان: بدأنا في الاستعانة بحلول مختلفة للاستفادة من مياه الأمطار

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية التحتية، إن عملية إنشاء شبكات الصرف الصحي تستوعب من 10 إلى 15% من كميات الأمطار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الجمعة، أنه تم البدء في تنفيذ حلول مختلفة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، منها: آبار الشحن الجوفي، وأحواض التخزين السطحي، إضافة إلى تقليل مناسيب المياه الموجودة في الجزر؛ بحيث أن المياه تأتي من على الأسفلت وتهبط من أعلى الميول على هذه الجزر فيتم استيعابها.

وأرجع سبب اللجوء لأكثر من حل للاستفادة من مياه الأمطار، إلى أن بعض الحلول في منطقة لا تصلح بالضرورة لمنطفة أخرى، لافتًا إلى تنفيذ أول بئر شحن جوفي منذ أسبوعين، والذي استوعب 300 متر مكعب من المياه في ساعة وعشر دقائق فقط.