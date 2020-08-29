السيسي يشكر وزير التموين: لم يحدث أي نقص بأي سلعة رغم أزمة كورونا

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، للجهود التي بذلتها الوزارة خلال الثلاث سنوات الماضية؛ لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، إنه «خلال الثلاث سنوات الماضية لم يحدث أي نقص في أي سلع أساسية، على الرغم من أزمة فيروس كورونا».

وأضاف أنه «كان من الطبيعي أن يحدث بعض المشكلات في السلع خلال أزمة فيروس كورونا، مثلما حدث في دول كثيرة، لكن هذا لم يحدث، بفضل جهود وزارة التموين»، مشيرًا إلى عدم حدوث أي اختناق أو تلاعب في الأسواق.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.