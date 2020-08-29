 وزير المالية: القضاء على العشوائيات يكلف الدولة مبالغ ضخمة - بوابة الشروق
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وزير المالية: القضاء على العشوائيات يكلف الدولة مبالغ ضخمة

هدى أمين
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 8:53 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القضاء على العشوائيات يكلف الدولة مبالغ ضخمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن بعض المناطق لا تتحمل بنيتها التحتية عقارات ذات أدوار عالية، مشيرًا إلى أن ذلك يجعل مواطني المنطقة يعانون مستقبلًا.
وتابع أن التعديات على الأراضي الزراعية يعد تعد على مصدر الطعام بالتوازي مع زيادة الكثافة السكانية، وهو ما يؤدي إلى استيراد الخضار والفاكهة وزيادة أسعارها.
ولفت إلى اضطرار الدولة لبناء الأنفاق في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بدلًا من إنشاء حي في مدينة جديدة أو إدخال الصرف في منطقة أو قرية.

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