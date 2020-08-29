أفغانستان: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 115 قتيلا

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أعلنت المتحدثة باسم محافظ إقليم "باروان" الأفغاني وحيدة شاهكار، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الإقليم إلى 115 قتيلا و130 مصابا؛ حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، أن مسئولين محليين أعلنوا انتشال خمسة جثامين من تحت الحطام صباح اليوم.

وأضافت الشبكة أن عددا من المواطنين أتوا من مناطق مختلفة بالبلاد للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعاونة رجال الأمن بعدما غمرت مياه الفيضانات مدن الإقليم ومن بينهم عاصمة الإقليم مدينة "شريكار".

يذكر أن أكثر من 4 آلاف شخص تأثروا بشكل كبير بسبب الفيضانات، حسبما أعلنت الحكومة.