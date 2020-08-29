استطلاع: غالبية الأتراك يريدون حلاً دبلوماسياً لنزاع شرق المتوسط

أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "متروبول" في تركيا، أن غالبية الأتراك يرون أن الحل الدبلوماسي هو السبيل لحل الأزمة مع اليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط ​.

ومن بين الذين شملهم الاستطلاع ، اختار 59.7٪ حلًا سلميًا للنزاع الإقليمي بين تركيا واليونان ، بينما قال 31.7٪ إنه يتعين على أنقرة اللجوء إلى القوة العسكرية إذا لزم الأمر، وفقا لصحيفة"جمهورييت" التركية.

وتعهدت أثينا بالدفاع عن سيادتها ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة تركيا بشأن النزاع.

وقال ما مجموعه 8.6 ٪ ممن شملهم الاستطلاع إنهم ليس لديهم إجابة عن كيفية حل النزاع.

و كانت النسبة الأكبر من مؤيدي الحل العسكري 40.5٪ من مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم و 50٪ من حزب الحركة القومية اليميني المتطرف حليفه في الائتلاف الحاكم.

وشكل ناخبو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد أدنى دعم للحل العسكري بنسبة ثمانية في المائة فقط ، يليهم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد بنسبة 20.9 ٪.