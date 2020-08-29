عضو بمجلس الأطباء البيطريين: انتخابات النقابة شارك بها 10 آلاف

قال الدكتور محمد القرش، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن انتخابات التجديد النصفي للنقابة التي أجريت الأربعاء الماضى لم تحدث على مدار سنوات كثيرة، حيث شارك بها أكثر من 10 آلاف طبيب بيطري، لاختيار من يمثلهم ويساعد فى تحقيق طموحاتهم، وتنمية مهنة الطب البيطرى، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التى وضعتها الدولة.

وأضاف القرش خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للتنمية الزراعية، والثروة الحيوانية، والإنتاج الحيوانى، والنظرة لهذا الملف ليس فقط باقتصاد يمثل 40% من القوى العاملة المباشرة وغير المباشرة، وحجم استثمارات تعادل 20% من إجمالى الاستثمارات الكلية للدولة، و 25% من إجمالى الصادرات السعلية للعالم من المنظومة الزراعية، بل الطب البيطرى والمنظومة الزراعية، يمثل أمن قومى لمصر.