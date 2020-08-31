مصادر روسية تتوقع تمديد الموعد النهائي للتحقيق في تسميم نافالني



ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم السبت أن تحقيقا أوليا بشأن ما يشتبه من تسميم المعارض الروسي، اليكسي نافالني، الذي يتلقى علاجا في برلين، يمكن أن يستمر حتى 20 أيلول/سبتمبر المقبل.

وكان نافالني- وهو واحد من أشد منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- قد أصيب بحالة من الإعياء الشديد في 20 آب/أغسطس الجاري ومازال في حالة غيبوبة في مستشفى "شاريتيه" في برلين، على الرغم من تحسن حالته.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مصادر لم يتم الكشف عنها في فريق التحقيقات قولها إن نطاق التحقيق يعني أن الموعد النهائي المعتاد- المحدد في القانون الروسي، يمكن تمديده.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أعربت عن اعتقادها بأنه من الممكن أن يكون هناك رد فعل أوروبي مشترك على واقعة التسميم المحتمل للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت ميركل أمس الجمعة خلال مؤتمرها الصحفي الصيفي التقليدي في برلين: "سنحاول ذلك أيضا عندما يكون لدينا المزيد من الوضوح بشأن خلفيات الواقعة".

وأشارت ميركل إلى حدوث رد فعل مماثل في واقعة تسميم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، مضيفة أنه في ذلك الوقت طردت نحو 30 دولة حليفة للغرب دبلوماسيين روس.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح في قضية نافالني ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم تسميم والجهة المسؤولة عنه.

وكان مستشفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، حيث يرقد نافالني في غيبوبة منذ نقله من سيبيريا يوم السبت الماضي، أعلنت مؤخرا أنه تعرض للتسميم بمثبط لإنزيم الكولين ستراز، ما يمنع التكسير الطبيعي للناقل العصبي أستيل كولين. ولم يجد الأطباء الروس في البداية أي دليل على ذلك.