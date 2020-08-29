السماء تمطر مخدر الحشيش في مدينة فرنسية

في واقعة مثيرة للسخرية بمدينة تولوز الفرنسية (جنوب)، فوجيء شرطي بسقوط 10 كيلوجرامات من الحشيش "القنب الهندي" من السماء، ألقاها تاجر مخدرات ظنًا منه أن الشرطة تلاحقه.

وذكرت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية، أنه في مدينة تولوز، كان لدى تاجر مخدرات، فكرة سيئة أن يرمي بضاعته من شرفته عندما طرقت الشرطة بابه، ولسوء حظه سقط الحشيش تحت قدم ضابط شرطة.

ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن شرطة اللواء الميداني المتخصصة في تولوز، ذهبت لحي ميريل، لمشكلة بسيطة تتعلق بشكوى من الجيران، وظن تاجر مخدرات كان يقطن بالعقار -عندما لمح سيارة الشرطة- أنها جاءت لمداهمة شقته.

وتابعت: ألقى تاجر المخدرات كيسًا من النافذة يحتوي على أكثر من 10 كيلوجرامات من الحشيش (القنب الهندي)، دون أن يشك في أن ضابط شرطة كان ينتظر عند سفح المبنى، وسقط الحشيش تحت قدم الضابط.

وعقب ذلك، داهمت شرطة مكافحة المخدرات منزل تاجر المخدرات، وهو شاب (23 عامًا) لديه سوابق ومعروف للشرطة الفرنسية، وعثرت على ما يقرب من 700 جرام من الحشيش معبأ للبيع، و4500 يورو نقدًا. وتم إيداعه الحبس الاحتياطي تمهيدا لإحالته للمحكمة الجنائية في 23 سبتمبر المقبل.