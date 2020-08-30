محمود عاشور حكما لمباراة الزمالك وإنبي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي، والتي ستُقام غدا الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من: محمود عاشور حكم ساحة، ويعاونه كلا من تحسين السادات وهاني عبد الفتاح حكام مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا.

أما طاقم تحكيم حكم الفيديو المساعد الـVAR مكون من محمد سلامة ومبروك نبيل حكم مساعد للـVAR.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 12 فوز، 6 تعادلات و4 هزائم، فيما يحتل إنبي المركز السادس برصيد 30 نقطة من 7 فوز، 9 تعادلات و6 هزائم.