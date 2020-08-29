ما حقيقة قول ميشيل أوباما إما التصويت للديمقراطيين أو الفوضى؟

يزعم آلاف المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي أن ميشيل أوباما قالت إن أعمال الشغب والعنف ستستمر، إذا لم يصوت الأمريكيون لمرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن ذلك غير صحيح، حيث تحدثت السيدة الأولى السابقة في لقطة مأخوذة من بث الفيديو المباشر للمؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2020 بالكامل، باستضافة المشاركين من جميع أنحاء البلاد، قائلة: "التصويت للديمقراطيين أو استمرار أعمال الشغب والعنف هذا يبدو لي وكأنه تهديد".

يبدو أن الاقتباس الخاطيء الذي تمت مشاركته أكثر من 113751 مرة على موقع فيس بوك، ظهر بعد تصريحات ميشيل أوباما في ليلة افتتاح المؤتمر الوطني الديمقراطي، حيت حثت الجمهور على التصويت لصالح المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، لكنها لم تهدد بأن أعمال الشغب والعنف ستحدث في حال عدم حدوث ذلك.

وعندما طلبت ميشيل من الناس التصويت، قالت: "إذا أخذت شيئًا واحدًا من كلماتي الليلة فهو أنه إذا كنت تعتقد أن الأمور لا يمكن أن تزداد سوءًا فثق بي يمكن لذلك أن يستمر إذا لم نجر تغييرا في هذه الانتخابات".

وتابعت: "إذا كان لدينا أي أمل في إنهاء هذه الفوضى فعلينا التصويت لجو بايدن".

وبحسب "رويترز" لا يبدو أن ميشيل أوباما كانت تشير بكلمة "فوضى" إلى أعمال الشغب والعنف، بل إنها قصدت البيت الأبيض.

ففي وقت سابق من خطابها عن الاحتجاجات الأخيرة حول حركة" حياة السود مهمة"، في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ذكرت ميشيل أن البيت الأبيض في عهد ترامب يظهر فوضى وانقسامًا وانعدامًا تامًا ومطلقًا للتعاطف معه بدلاً من القيادة أو أي مظهر من مظاهر الثبات.

وكانت ميشيل كررت كتابة هذه الرسالة على حسابها على موقع تويتر، وكتبت "إذا أردنا إنهاء الفوضى والانقسام والحفاظ على إمكانية إحراز تقدما في القضايا التي نعتز بها علينا التصويت لصالح جو بايدن".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خير الأمريكيين، الأسبوع الماضي، بين استمرار وجوده في مقابل الفوضى، قائلا: "إذا رحلت فلن يشعر أحد بالأمان".

وفي الليلة الثالثة من مؤتمر الحزب الجمهوري، حذر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن عدم إعادة انتخاب ترامب في اقتراع الثالث من نوفمبر المقبل من الممكن أن يؤدي إلى حالة من الفوضى.

واعتبر بنس أن انتخاب ترامب أمر بالغ الأهمية للحفاظ على القانون والنظام والنجاعة الاقتصادية، محذرا من أن بايدن لا يعدو عن كونه مجرد واجهة لليسار المتشدد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.