ازارينكا تتوج بلقب بطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب اوساكا

توجت البيلاروسية فيكتوريا ازارينكا بلقب بطولة سينسيناتي للتنس بعد انسحاب منافستها اليابانية نعومي اوساكا من المباراة النهائية بسبب الإصابة في أربطة الساق اليسرى.

وفازت اوساكا المصنفة العاشرة على العالم على اليز ميرتينز في المربع الذهبي أمس الجمعة بعد أن فازت خلال مشوارها في البطولة على كل من كارولينا موشوفا وانيت كونتافيت ودايانا ياسترمسكا.

ونقل موقع الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات عن اوساكا قولها اليوم السبت "أسفة للانسحاب اليوم بسبب الإصابة التي تعرضت لها خلال المجموعة الثانية من مباراتي أمس ، ولم أتعافى كما كنت أتمنى قبل المباراة النهائية، كان أسبوعا رائعا وأود أن أشكر الجميع على الدعم الهائل".

وتستهل اوساكا مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة بمواجهة مواطنتها ميساكي دوي في الدور الأول.