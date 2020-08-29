أوكرانيا تسجل 2481 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 2481 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية، أن إجمالي حصيلة الإصابات في البلاد حتى الآن وصل إلى 116 ألفا و978 حالة إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 2492 حالة وفاة.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه تم تسجيل العدد الأكبر من حالات الإصابة بالفيروس في منطقة "لافيف" والعاصمة كييف.

وتأتي الزيادة الجديدة في عدد الإصابات في الوقت الذي دخل فيه الحظر المؤقت المفروض على دخول الزوار الأجانب إلى أوكرانيا حيز التنفيذ اليوم السبت والذي من المقرر أن يستمر حتى منتصف ليل الثامن والعشرين من سبتمبر المقبل.

وسيتم استثناء بعض المسافرين من قرار الحظر المؤقت من بينهم المواطنون الأجانب المقيمون في أوكرانيا والدبلوماسيون والمسافرون العابرون.