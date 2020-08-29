محافظ الدقهلية: إزالة 724 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه يتابع أعمال الموجه 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا أن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن 724 حالة تعدٍ منذ بدء التنفيذ بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية خاصة لـ"الشروق"، أنه يتم التعامل مع ملف التعديات على أراضي، أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل حسم، وذلك بالتنسيق مع اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، ومختلف جهات الولاية والوحدات المحلية لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات واستردادًا حقوق الدولة.

وأكد المحافظ، أن الموجة 16 بدأت في نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضى شملت 623حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 37221 مترًا و101 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 8 أفدنة و21 قيراطًا و7 أسهم تتبع ولايه الوحدات المحلية، وقطاعات الموارد المائيه والري والسكة الحديد والأوقاف والإصلاح الزراعي والطرق.