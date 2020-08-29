ضبط 111 شخصا مشتبه بارتكابهم سرقات بالمناطق المتضررة من انفجار بيروت

أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي في لبنان (الشرطة) أنه ألقى القبض على 111 شخصا، مشتبه بارتكابهم جرائم سرقة في مناطق متفرقة من العاصمة، والتي تضررت جراء انفجار ميناء بيروت البحري.

وأكدت قوى الأمن الداخلي - في بيان اليوم السبت– أنها مستمرة في اتخاذ إجراءات حفظ الأمن والنظام العام في الأماكن المتضررة جراء انفجار بيروت.

يشار إلى أن الجيش اللبناني وجهاز قوى الأمن الداخلي ينظمان دوريات راجلة وأخرى بالعربات تجوب شوارع العاصمة بيروت، بهدف حفظ الأمن والاستقرار ومنع وقوع أي مظاهر انفلات أمني محتمل جراء الانفجار المدمر الذي تعرضت له بيروت.

وتركز الدوريات العسكرية والأمنية على المناطق المتضررة بشدة جراء الانفجار المدمر، الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري، وذلك لمنع أية تعديات أو سرقات للممتلكات في المنازل أو المحال المتضررة.