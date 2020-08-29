فرنسا تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات عدوى كورونا

تصاعدت أعداد المصابين بعدوى كورونا في فرنسا بصورة "قياسية" كما قالت السلطات الصحية هناك.



وقالت وزارة الصحة اليوم الجمعة، إن الأربعة والعشرين ساعة الماضية شهدت تسجيل 7379 عدوى جديدة بالفيروس.



كانت الإصابات في اليوم السابق وفقا لبيانات الوزارة وصلت إلى أكثر من 6000 واليوم الذي قبله 5000 عدوى جديدة.



وأضافت الوزارة أنه حتى وإن كان مستوى الإصابات ما يزال محدودا، إلا أن عدد المحولين إلى المستشفيات في مناطق الخطر ارتفعت وكذلك المحولين إلى وحدات الرعاية المكثفة.



كانت الحكومة الفرنسية صنفت 21 منطقة إقليمية كمناطق خطرة حيث يرتفع فيها خطر الإصابة بالعدوى عن غيرها من الأماكن.



وشهدت فرنسا منذ بداية الجائحة حتى الآن وفاة 30500 شخص.



وتفرض السلطات إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في العديد من المدن ومنها باريس.



وحذرت الحكومة من السفر داخل منطقة باريس الكبرى ومناطق واسعة على ساحل البحر المتوسط.