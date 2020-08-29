 تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا الكبير وديا - بوابة الشروق
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تريزيجيه يسجل في فوز أستون فيلا الكبير وديا

محمد عبد المحسن
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 7:22 م | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 7:22 م

واصل أستون فيلا استعداداته قبل موسم 2020/21 من الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال مواجهة ويكومب واندرارز في مباراة ودية يوم السبت.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الفيلانز، تسجيل محمود حسن تريزيجيه، هدفًا في فوز فريقه بنتيجة 5-2.

تقدم فيلا 3-1 في الشوط الأول قبل أن يكمل الفوز 5-2 ، مع ثنائية أنور الغازي وتصدى أرجان نيلاند من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وأضاف ساماتا إلى تسديدته ضد روبينز بهدف آخر ، فيما سجل إزري كونسا.

ويواصل أستون فيلا استعداده لانطلاق الدوري الإنجليزي الذي يبدأ في 12 سبتمبر المقبل.


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