سفينة إنقاذ المهاجرين «لويز ميشيل» تناشد السلطات الإيطالية والمالطية المساعدة

ناشد طاقم سفينة إنقاذ المهاجرين "لويز ميشيل" سلطات خفر السواحل الإيطالية والجيش المالطي المساعدة في تغريدة نشرها على موقع تويتر.

وكتب الطاقم في التغريدة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة إن السفينة أنقذت 130 مهاجرا آخر بينهم العديد من النساء والأطفال ولم تتلق أي مساعدة، وتابعت التغريدة أن الطاقم المؤلف من عشرة أشخاص يقوم حاليا على رعاية 219 شخصا "ونحن بحاجة إلى مساعدة فورية".

وقال الطاقم إن من غير المقبول أن يتم التخلي عن المهاجرين في منطقة إنقاذ بحري تابعة للاتحاد الأوروبي، وكشف الطاقم عن وجود شخص متوفى على متن السفينة وأن هناك آخرين مصابين.

وناشدت منظمة (سي ووتش انترناشيونال) على تويتر المساعدة، وقالت إن سفينة "لويز ميشيل" تمر بأزمة.

يذكر أن "لويز ميشيل" ترفع العلم الألماني، وتتواجد السفينة حاليا في منطقة في البحر المتوسط كانت أنقذت فيها 89 شخصا أول أمس الخميس، حسب ما ذكر موقعها الرسمي.

وكان قد أُعْلِنَ مؤخرا عن دعم فنان الشارع البريطاني بانكسي للسفينة، وكانت المتحدثة باسم المنظمة التي أسست موقعا للسفينة، صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس الجمعة بأن بانكسي "مول السفينة وزين واجهتها".

ورفضت المتحدثة الكشف عن مالك السفينة، ورسم بانكسي على أحد جوانب السفينة باللون الوردي فتاة ترتدي سترة نجاة، كما رسم طوق نجاة على شكل قلب.