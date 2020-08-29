تحرير 24 مخالفة تموينية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة إلى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، شملت (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، منتجات بدون تاريخ صلاحية، محلات تجارية بدون ترخيص، منتجات مجهولة المصدر، عدم وجود شهادات صحية)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.