تحرير 24 مخالفة تموينية بالمنيا

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، حيث شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والمتابعة المستمرة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 1000 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز مغاغة، بالإضافة إلى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، شملت (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، منتجات بدون تاريخ صلاحية، محلات تجارية بدون ترخيص، منتجات مجهولة المصدر، عدم وجود شهادات صحية)، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.