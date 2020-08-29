يستضيف صالون حواء الشهري، في تمام السادسة مساء الاثنين المقبل، بالقاعة الكبرى في مؤسسة دار الهلال، الدكتور صالح السقا رئيس المؤسسة المصرية للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتورة أماني فاخر أستاذ الاقتصاد الدولي، والمستشار حامد فارس خبير الشئون العربية والإفريقية، والدكتور عاطف الشريف أمين مدينة نصر بحزب مستقبل وطن، في لقاء تديره الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي، تحت عنوان "استعدي للانتخابات.. صوتك أمانة".

ويناقش الصالون كل ما يختص بدور المرأة المصرية، فيما يتعلق بالمشاركة الانتخابية، استعدادًا للاستحقاقات الدستورية المختلفة، وعلى رأسها الانتخابات البرلمانية المقبلة، فضلًا عن جولة الإعادة من مجلس الشيوخ، بحضور النائبة البرلمانية منال عمر، وكوكبة من المتخصصين في مجالات قانونية عديدة.

ويتناول الدكتور صالح السقا خلال الصالون، الجوانب القانونية والدستورية المختلفة الخاصة بالانتخابات البرلمانية، مبينًا حقوق المرأة ومكتسباتها، فضلًا عن دورها الفعال والمؤثر في الاستحقاقات الدستورية السابقة، بالإضافة إلى ما حققته تقدم واضح في السنوات الأخيرة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبلاد.