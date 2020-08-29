وزير الري السوداني: لا علاقة بين ارتفاع مناسيب النيل والسد العالي أو النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الارتفاع غير المسبوق في مناسيب النيل ليس له علاقة بالسد العالي أو سد النهضة، مشيرا إلى أن منسوب النيل في الخرطوم بلغ اليوم 17 متر و48 سم.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن واحد من فوائد سد النهضة بالنسبة للسودان هو كسر حدة الفيضانات، وأن تشغيل السد سيمنع وجود فيضانات كتلك التي تشهدها الخرطوم مرة أخرى.

وتابع: كذلك قرأنا على مواقع التواصل الاجتماعي أن مصر أغلقت بوابات السد العالي، وهو ما تسبب في غرق أراضي سودانية، وهو كلام غير صحيح.

وأشار وزير الري السوداني أن بحيرة ناصر تمتد 500 كيلو متر من السد العالي، منها 350 كيلو متر داخل الأراضي المصرية و150 كيلومتر داخل الأراضي السودانية، وهي تبعد 150 كيلو متر قبل ولاية حلفا.