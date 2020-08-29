المواطن الأمريكي الأسود جاكوب بليك لم يعد مقيدا في سريره بالمستشفى

أكد باتريك كافرتي محامي جاكوب بليك، الرجل الأسود (29 عاما) الذي أصيب في ظهره عدة مرات بواسطة الشرطة في ولاية ويسكونسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة أن بليك لم يعد مقيدًا إلى سريره في المستشفى.

وقال كافرتي لشبكة "سي ان ان" أيضا إن أجهزة إنفاذ القانون التي استخدمت لتبرير القيود قد تم إخلاءها ولم تعد السلطات تحرس بليك في المستشفى.

وأصيب بليك بالشلل بعد إطلاق النار عليه سبع مرات بواسطة الشرطة يوم الأحد. ويعد إطلاق النار عليه هو الأحدث في سلسلة من الحوادث التي تم تصويرها في الولايات المتحدة وأثارت مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية.

كما نظمت احتجاجات ووقعت اضطرابات لعدة ليال في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن حيث وقع الحادث.

وأصدر محامي نقابة شرطة كينوشا بيانا يوم الجمعة قال فيه إن محامي بليك "واصل تقديم" حقائق "كاذبة ومضللة للجمهور".

وقال البيان: "إن التصوير الخيالي البحت للأحداث من جانب أولئك الذين ليس لديهم معرفة مباشرة بما حدث بالفعل ضار للغاية ولا يقدم أي فائدة لأي شخص على الإطلاق، بخلاف إدامة رواية مضللة".

وزعم أن بليك تشاجر بالقوة مع عناصر الشرطة أثناء الحادث وكان مسلحا بسكين.