هل تساهم الأغلبية الصامتة في إعادة انتخاب ترامب؟

قَبِل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح الحزب الجمهوري له، أمس الجمعة، ليكون بذلك المرشح الرسمي للحزب، منافسًا على تجديد ولايته، وحصد ثقة الأمريكيين لـ4 سنوات جديدة.

ويعلق ترامب آماله على عدد من القواعد التصويتية، والتي يرى أنها طوق نجاته للفوز، ومن أبرزها القوميون البيض، والمناهضين للسياسات الليبرالية التي يتبناها الحزب الديمقراطي.

ورغم أن الشعب الأمريكي، تعود على كم كبير من تغريدات لرئيسه، يعبر بها عن آرائه، ويقيل بها أصحاب مناصب كبيرة من رجال إدارته؛ لكن ما زال العديد من مناصريه يعتبرون أن الإنترنت وسيلة سهلة لتزييف الحقائق، بحسب "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وفي ظل المتابعات الكبيرة، التي يلقاها المرشح الديموقراطي جو بايدن، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة فيسبوك؛ فقد يعطي هذا مؤشرًا على تزايد فرصه في الفوز.

لكن تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أشارت تحليلاته إلى أن التراجع ليس خطرًا على ترامب، حيث أكد التقرير أن سياسية الحزب الديمقراطي الليبرالية من إتاحة المادة الإعلامية في شكل جديد لمتابعيها، والذين يمثلون غالبية الأعمار الشابة.

ومن ملامح ذلك الزيادة الكبيرة والمضاعة للمتابعين لصفحة جو بايدن على فيسبوك، والحرب التي شنتها حسابات للمتعصبين للرئيس ترامب، والذي أقدم على تقديم بلاغات بشأن تلك الصفحات محاولين إغلاقها.

والسبب في أن ذلك لن يشكل خطورة على شعبية ترامب وفرضه في الفوز بولاية ثانية، يجيب عنه أريك ويلسون، الخبير الاستراتيجي الجمهوري، والذي يؤكد أننا نعيش في بلدين متوازيين أحدهما: يسيطر عليه الديموقراطيين من خلال آلات الفيسبوك وأخبار الـ"سي إن إن"، والآخر هم البشر الطبيعيون والذي يمثل الحقيقة التي تترجم لواقع ملموس، وليس كلامًا في الهواء.

وتابع ويلسون أنه لا زال الكثيرون يعتمدون في مصادر أخبارهم على وسائل تقليدية، لذا يراهن ترامب وأنصاره على أنه على الرغم من كونهم وراء بايدن في استطلاعات الرأي، فإن "الأغلبية الصامتة"، الذين لا يعرفون الفيسبوك أو يعتمدون عليه في أخبارهم ومؤشرات رأيهم.

وهي نفس الحجة التي ساقها جونيور ترامب، أكبر أبناء الرئيس، من خلال كلمته في المؤتمر العام للحزب الجمهوري، فهل يكون الأمر حقيقيًا ويجدد هؤلاء الصامتون ثقتهم في ترامب مرة أخرى؟