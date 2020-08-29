وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي استراتيجي من القمح لمدة 6 أشهر

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توفير احتياطي استراتيجي من القمح لمدة ستة أشهر لأول مرة.

وقال «المصيلحي»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، إنه «لأول مرة أعلن عن توفير احتياطي استراتيجي من القمح لمدة ستة أشهر، ومن السكر 6.2، والزيت 5.4، والأرز 4.7».

وأشار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن واللحوم وكذلك أيضًا الأرز.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.