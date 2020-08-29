السودان: طالبنا بتحول دور المراقبين والخبراء إلى الوساطة في مفاوضات سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن الخرطوم اقترحت دورا أكبر للخبراء والمراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحادين الإفريقي والأوروبي في دمج مقترحات سد النهضة في مسودة واحدة.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن السودان طالب بتحول المراقبين والخبراء إلى وسطاء، ولعب دور في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

وأوضح وزير الري السوداني أن الخرطوم تحفظت على أن تعمل الدول الثلاث منفردة على دمج مقترحاتها حول الملء والتشغيل؛ "فطوال سنوات التفاوض الماضية جربنا هذه الطريقة، وكنا نعلم أنها لن تقود إلى نتائج إيجابية في وقت قصير".

وأكد عباس أن السودان حريص على التفاوض، ويرى أنه الطريق الأوحد للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة ولكن ليس التفاوض إلى ما لا نهاية.

وتابع: نعتقد أن التفاوض يقود إلى نتائج، وفي مرحلة من المراحل كنا قريبين من النتائج؛ حيث توصلنا لتوافق حول 90% من النقاط و10% فقط من النقاط مختلف حولها، ولكنها نقاط أساسية، وبالأخص في الأمور القانونية، ومدى إلزامية الاتفاقية.