نتنياهو يرحب بقرار رئيس الإمارات إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية

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رحب ‏رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بقرار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد، إلغاء قانون مقاطعة البضائع الإسرائيلية والعلاقات الاقتصادية مع مواطنين إسرائيليين.

وأضاف خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أنها خطوة هامة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة مرسوماً بقانون اتحادي رقم /4/ لعام 2020 بإلغاء القانون الاتحادي رقم /15/ لسنة 1972 في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.