تعرف على المرض الذي دفع رئيس وزراء اليابان إلى الاستقالة

عقب إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، عزمه الاستقالة بسبب ظروف صحية، موضحاً إصابته بمرض التهاب القولون التقرحي، سلطت النسخة الفرنسية لموقع "هافينجتون بوست" الأمريكي، الضوء على ذلك المرض النادر.

وقال آبي في مؤتمر صحفي "قررت الاستقالة من منصب رئيس الوزراء"، مؤكداً إصابته بعودة مرضه المزمن القديم التهاب القولون التقرحي والأمعاء الذي كان مصاباً به بالفعل. وأجبره على التقاعد في عام 2007.

ومرض التهاب القولون التقرحي، أحد أمراض التهاب الأمعاء الشديدة، من مخاطر الإصابة بسرطان القولون وربما يحتاج إلى تدخل جراحي لاستئصال جزء من الأمعاء.

وتعرف الهيئة العليا للصحة هذا المرض، الذي يُطلق عليه أيضًا اسم "إر.سي.إنش"، بأنه "مرض التهاب معوي يصيب المستقيم، وفي بعض الأحيان يصيب القولون بأكمله أو جزء منه بشكل مستمر، كما يصاحبه أعراض مرضية تصيب أعضاء خارج الأمعاء مثل (المفاصل، والجلد، والبصر ...).

ويعتبر مرض التهاب القولون التقرحي مرضاً مزمناً يتطور بشكل مستمر في تدهوره.

وبحسب وكالة الصحة الفرنسية، فإن هذا المرض "الأكثر شيوعًا" في البلدان الصناعية، يصيب واحدًا من كل 1000 شخص في فرنسا.

ويزاد انتشار المرض بشكل متسارع في البلدان الصناعية (آسيا ، الشرق الأوسط ...)، وهو مرض غير معروف أصله بالكامل، ويمكن أن يكون وراثيًا وبيئيًا ومناعيًا في نفس الوقت، بحسب الموقع الأمريكي.

وفقاً للمعهد الوطني الفرنسي للصحة والدراسات الطبية عادة ما يصاحب ذلك المرض بألم متكرر في البطن، وإسهال دموي في بعض الأحيان ، وحتى آفات في الشرج (شقوق وخراجات).

وبحسب دراسة نشرتها مجلة عام 2016 في مجلة "أمراض الجهاز الهضمي السريرية والتجريبية" الأمريكية، فإن هذا المرض في بعض الثقافات ينظر إليه على أنه مرض مخزي، كونه يدفع المريض إلي التردد المتكرر علي المرحاض.