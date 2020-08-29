فنان الشارع بانكسي ينتقد سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي

انتقد فنان الشارع "بانكسي" الذي يحيط به الغموض في شريط فيديو جديد الاتحاد الأوروبي، على خلفية الخلاف الدائر حول كيفية التعامل مع اللاجئين في البحر المتوسط، وأعلن دعمه لسفينة الإنقاذ "لويز ميشيل".

وقال بانكسي في شريط الفيديو: "إنها سفينة تابعة للبحرية الفرنسية قمنا بتحويلها إلى قارب نجاة؛ لأن سلطات الاتحاد الأوروبي تتجاهل عمدًا مكالمات الاستغاثة التي تصدر عن غير الأوروبيين"، ويمكن قراءة ترجمة الفيديو الذي استمر دقيقة واحدة ونشر على موقع إنستجرام اليوم السبت.

ولم يعد بإمكان السفينة "لويز ميشيل" التي ترفع العلم الألماني التحرك بأمان وعلى متنها العديد من المهاجرين، وفقًا لما نشره طاقمها في تغريدة على موقع تويتر.

وتتواجد السفينة جنوب شرقى جزيرة لامبيدوزا منذ اليوم السبت، وكانت نداءات غوث صدرت عنها لكنها لم تنجح في البداية.

ويرعى طاقم السفينة المكون من عشرة أشخاص 219 شخصًا على متنها، وكان 33 آخرين لجأوا إلى إنقاذ أنفسهم بإحدى الجزر، بينما يوجد متوفى واحد على متن السفينة وأصيب آخرون بجروح.