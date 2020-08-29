السيسي: طلاب مصريون يدرسون في جامعات بالخارج تصل مصروفاتها لـ30 ألف دولار

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية الجامعات الجديدة التي يتم افتتاحها خلال هذه الفترة في مصر.

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه لعدد من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، صباح السبت، أن «هناك حجم معتبر من الطلبة المصريين بيخرجوا كل سنة عشان يدرسوا في دول العالم في جامعات منها معتبر جدًا، وجامعات تانية ليست معتبرة».

وأوضح «عندنا طللاب في مصر بيدرسوا في جامعات تصل مصروفاتها الثانوية أكثر من 30 ألف دولار»، مضيفًا: «المستهدف مش الفكرة المالية، لكن الفكرة التعليمية، وإن يكون الطلاب هنا على أرضهم وبيحصلوا على نفس المستوى التعليمي بدل ما يسافروا برة».

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.