بريطانيا: إجراءات إغلاق واسعة النطاق حال حدوث موجة ثانية من كورونا

حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، من أن انجلترا قد تواجه قيودا على مستوى البلاد، وإجراءات إغلاق محلية واسعة النطاق في حالة حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا هذا الشتاء.

وفي مقابلة مع صحيفة (التايمز) البريطانية نشرت اليوم السبت، قال هانكوك إنه في "أسوأ سيناريو معقول"، يمكن أن تجد بريطانيا نفسها في مواجهة ارتفاع كبير في حالات فيروس كورونا وتفشٍ سيء للإنفلونزا الموسمية، حيث يقضي الناس وقتا أطول في الأماكن المغلقة.

وصرح الوزير البريطاني بأن الموجة الثانية من كوفيد-19 "من الممكن تجنبها لكن الأمر ليس سهلا"، مشيرا إلى أن عودة الأطفال إلى المدارس الأسبوع المقبل تشكل تحديا في وقف انتشار المرض.

وقال هانكوك: "هناك موجة ثانية نراها بوضوح في أجزاء أخرى من العالم.. إنه تهديد خطير للغاية. لكن حتى الآن في المملكة المتحدة، نجحنا في الحفاظ على عدد الحالات الجديدة ثابتا من خلال مزيج من الاختبار والتتبع وإجراءات الإغلاق المحلية".

وتابع: "الحالات ترتفع مرة أخرى، وعلينا استخدام إجراءات إغلاق محلية واسعة النطاق أو اتخاذ مزيد من الإجراءات الوطنية. نحن لا نستبعد ذلك، لكننا لا نريد رؤيته".

يذكر أن بريطانيا هي الأكثر تضررا في أوروبا من جائحة فيروس كورونا من حيث إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس والذي بلغ 41 ألفا و477 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 331 ألفا و644 حالة، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية الصادرة أمس الجمعة.