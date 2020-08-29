ماليزيا تعزز قدراتها الدفاعية عن مناطقها الاقتصادية في بحر الصين الجنوبي

قررت ماليزيا المضى قدما على طريق تعزيز قدراتها الدفاعية عن مناطقها الاقتصادية البحرية من خلال امتلاك الأسلحة التى تعمل بالتوجيه عن بعد كالطائرات المسيرة والزوارق البحرية المسيرة والتى تعد احدث صيحة فى عالم القتال البحري.

وقالت دورية ديفنس نيوز الأمريكية المتخصصة فى شئون التسلح والدفاع، إن ماليزيا بصدد اطلاق مناقصتين دوليتين لشراء زوارق وطائرات مسيرة فى الثالث من سبتمبر القادم واستكمال اجراءات الانتقاء والشراء خلال العام الجارى.

وأشارت الدورية الأمريكية واسعة الانتشار إلى أن ذلك يجرى فى خضم تسابق دول منطقة جنوب شرق اسيا المجاورة لماليزيا على امتلاك تلك النوعيات من الأسلحة وفق مخطط لتطوير القدرات الدفاعية الماليزية من نظم القتال التى تتم ادارتها عن بعد خلال الفترة من 2021 وحتى 2025 والتى تهدف الى حفظ التوازن الدفاعى النسبى لماليزيا.

جاء القرار الماليزي فى اعقاب مصرع صيادين فيتناميين قبالة سواحل ماليزيا اعتبرهم حرس السواحل الماليزى متسللين وفتح نيرانه عليهم فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، كذلك تشهد منطقة بحر الصين الجنوبى تنافسا على استخراج ثرواته النفطية والغازية بين ماليزيا والصين وفيتنام هى الدول الثلاثة التى تتنازع فيما بينها حدود المناطق الاقتصادية الخالصة البحرية وهو تنافس حتم بطبيعته على الدول الثلاثة تعزيز قدراتها الدفاعية.

وقالت مصادر بوزارة الدفاع الماليزية، إن تفاصيل ومواصفات الزوارق والطائرات المسيرة التى سيتم فتح باب تقديم عروض توريدها لماليزيا سيتم الإعلان عنها فى الثالث من من سبتمبر القادم وسيكون باب تقديم عروض الموردين مفتوحا حتى السادس و العشرين من شهر نوفمبر القادم و ان ذلك سيتم إلكترونيا.

وبشكل عام، ترغب ماليزيا فى شراء طائرات مسيرة لها القدرة على التحليق لساعات طويله وعلى ارتفاعات متوسطة وترغب كذلك فى شراء زوارق مسيرة تعمل بالتوجيه عن بعد وهى الخطة المسماه كوديا (خطة التطوير رقم 55) التى تقوم بتنفيذها القوات الجوية الملكية لماليزيا و التى تتعاون الولايات المتحدة الامريكية فى تنفيذ بعض جوانبها.

وتعد ماليزيا إحدى 6 دول فى جنوب شرق اسيا تتنازع السيادة على مناطق الاستغلال الاقتصادى البحرية الخالصة فى منطقة جزر سبراتلى فى منطقة بحر الصين الجنوبى والتى أدى عدم الاتفاق على ترسيم حدودها البحرية الخالصة إلى الآن إلى جعلها منطقة رخوة امام المهربين والقراصنة الذين اتسع نشاطهم بصورة خاصة قبالة سواحل ماليزيا عندما حالت ارتباكات مالية وسياسية شهدتها البلاد فى الاعوام الماضية دون تخصيص اعتمادات كافية لتطوير منظومات مراقبة وحراسة مناطقها الاقتصادية الخالصة فى بحر جنوب الصين.

ففى سبتمبر من العام 2017 فطن وزير الدفاع الماليزى الاسبق هاشم الدين حسين الى ضرورة تعزيز منطومات حماية المصالح الماليزية فى المياه بحر الصين الجنوبى فى مناطقها الاقتصادية الخالصة ووضع هاشم الدين خططا لذلك أعاق تنفيذها تغييرين وزاريين كبيرين شهدهما البلاد.

وتعتمد القوات الجوية الماليزية فى الوقت الراهن على عمليات مسح للاستطلاع والتأمين الملاحى باستخدام ثلاث مروحيات من طراز "Beechcraft B200T"، وإلى جانبها ست طائرات مسيرة زودت الولايات المتحدة البحرية الماليزية بها من طراز ScanEagle تتولى القوات البحرية الماليزية إداريتها وتشغيلها وتحديد مهامها، كذلك حولت ماليزيا اثنتين من طائرات النقل السبع التى قامت اندونيسيا بانتاجها لحساب ماليزيا من طراز "CN-235" إلى طائرات استطلاع ومراقبة بحرية واسندت تشغيلها إلى السلاح البحرى الماليزى.