قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الشركة الوطنية للتكرير والبتروكيماويات بمحافظة الإسكندرية، إحدى الشركات الهامة لإنتاج البنزين في مصر، مشيرًا إلى أنها تستطيع توفير 22% من استهلاك مصر من البنزين.

وأضاف «الملا» خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، على هامش افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين خلال الثلاث سنوات المقبلة، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة.

ولفت إلى أن المشروع الذي افتتحته الوزارة اليوم أحد مشروعات البترول الخاص بإضافة طاقات تكريرية، موضحًا أن المشروع يضيف 90% من الكميات التي كان يضيفها سابقًا.

وذكر وزير البترول والثروة المعدنية أن إنتاج المشروع السنوي يصل إلى مليون ونصف طن من البنزين، قائلًا إن المشروع تم تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار جنيه، داخل موقع هام في الإسكندرية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.