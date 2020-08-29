 أحمد مرتضى: ضم رمضان صبحي «وارد».. وأطالب «كهربا» بالاعتذار ودفع الغرامة - بوابة الشروق
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أحمد مرتضى: ضم رمضان صبحي «وارد».. وأطالب «كهربا» بالاعتذار ودفع الغرامة

إبراهيم سعيد
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 2:15 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 2:15 ص

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن كواليس مفاوضات ناديه مع رمضان صبحي، جناح الأهلي السابق.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي؟، كل شيء وارد، إذا كان عبد الله السعيد وقع للزمالك".

وأضاف: "نحن في عصر احتراف لم يعد هناك شيء إسمه ابن النادي، نعطي اللاعب حقه طبقًا للوائح فقط لا غير".

وطالب أحمد مرتضى، محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاعتذار، قائلا: "على كهربا (لاعب الأهلي) أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه بعد هروبه، واعتذار كل من شارك معه في المؤامرة".


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