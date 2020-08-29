كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن كواليس مفاوضات ناديه مع رمضان صبحي، جناح الأهلي السابق.

وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "النهار": "رمضان صبحي؟، كل شيء وارد، إذا كان عبد الله السعيد وقع للزمالك".

وأضاف: "نحن في عصر احتراف لم يعد هناك شيء إسمه ابن النادي، نعطي اللاعب حقه طبقًا للوائح فقط لا غير".

وطالب أحمد مرتضى، محمود عبدالمنعم "كهربا" بالاعتذار، قائلا: "على كهربا (لاعب الأهلي) أن يعتذر ويمتثل للعقوبة ودفع الغرامة المالية الموقعة عليه بعد هروبه، واعتذار كل من شارك معه في المؤامرة".