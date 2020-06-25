دراسة: جائحة كورونا تزيد إقبال الألمان على البطاطس المجمدة

كشفت نتائج دراسة أن جائحة كورونا تسببت في زيادة ملحوظة في إقبال المستهلكين في ألمانيا على شراء منتجات البطاطس المجمدة بمختلف أنواعها.

جاء ذلك وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة نيلزن لأبحاث السوق.

وأوضحت نتائج الدراسة أن الألمان اشتروا في النصف الأول من العام الحالي 168 مليون عبوة من أنواع مختلفة من البطاطس المجمدة بارتفاع بنسبة نحو 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

من جانبها، قالت زيلكه شميت خبيرة التجارة في نيلزن: "نلاحظ تأثيرا واضحا لأزمة كورونا في منتجات البطاطس المجمدة"، مشيرة إلى أن العديد من الألمان قاموا بتخزين رقائق البطاطس وأنواعها الأخرى خلال الأزمة.

ووفقا لباحثي الأسواق، فقد أنفق الألمان في النصف الأول من العام الحالي نحو 247 مليون يورو على منتجات البطاطس المجمدة بارتفاع بمقدار نحو 26 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وازداد إقبال الألمان بصورة خاصة على نوع البطاطس المجمدة الذي يتم طهوه في الفرن، إذ أن مبيعات هذا النوع بلغت نحو 97 مليون عبوة.

كما ازداد أيضا الإقبال على رقائق البطاطس في زمن كورونا، حيث بلغ مجموع ما اشتراه الألمان من هذا النوع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي ما يزيد على 51 ألف طن بارتفاع بنحو 10% مقارنة بنفس الفترة من 2019.