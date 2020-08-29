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ديمقراطيون يشترون موقعا الكترونيا كان تابعا لترامب لفضح تعهداته

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
د ب أ
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 3:26 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 3:26 ص

اشترى ديمقراطيون في الولايات المتحدة موقعا الكترونيا يرفع شعارا كان يوظفه الرئيس دونالد ترامب، وذلك من أجل إطلاق عملية تقصي حقائق وتقديم رسائل مضادة لترامب، حيث تدخل البلاد الفترة النهائية قبل إجراء انتخابات الرئاسة في نوفمبر.

وكان تركيز موقع "كيب أمريكا جريت دوت كوم" أي " حافظوا على أمريكا عظيمة" هو تعهدات ترامب التي أدلى بها خلال حملته الانتخابية. ويقول الديمقراطيون "وعود أطلقت، ووعود أخلفت"، وهم يراجعون مجموعة من القضايا بدءا من الأمن القومي إلى الهجرة والاقتصاد.

ومع ذلك، يستخدم ترامب شعاره الرئيسي "اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا"، لكنه مع خضو الانتخابات للفوز بفترة رئاسية ثانية، عدلت حملته الشعار بشكل طفيف إلى "إبقوا على أمريكا عظيمة". ويبدو أن الجمهوريين لم يتمكنوا من الاستحواذ سريعا على الموقع الالكتروني المعني.

وقالت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن إن "ترامب لا يتطلع إلى فترة ثانية، إنه يتطلع لفرصة جديدة بعد الإخفاق ".

وبدأ الديمقراطيون في الترويج للموقع الالكتروني على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يحاولون تقصي حقائق بشأن ترامب، الذي غالبا ما يطلق مزاعم مضللة خلال خطاباته.

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