أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تعيين 44 شابا بمديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، منهم اثنين من ذوي القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شابًا.

وأوضح سعفان، فى بيان صحفى اليوم السبت، أن المديرية صرفت 22 ألف جنيه لـ11 عاملًا منحة مولود، و12 ألف جنيه لـ4 عمال منحة زواج، وذلك ضمن الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

وتم تسجيل 103 عمال جدد بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية؛ ليصل إجمالي المسجلين إلى 4284 عاملًا، فضلًا عن صرف منحة عيد الفطر المبارك، والعمال لـ2458 عاملًا بإجمالي مليونين و426 ألفًا و500 جنيه للعاملين المسجلين بالوحدة.

وأشار أشرف علم الدين، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سينا، في تقريره للوزير عن إنجازات يوليو الماضي، إلى إصدار وتجديد 24 ترخيصًا للأجانب من جنسيات مختلفة يعملون في نطاق المحافظة.

وأوضح علم الدين، أنه في مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 223 منشأة من خلال التفتيش الدوري النهاري والليلي والحملات، وأسفر عن تحرير محضر مخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وتلقت المديرية 44 شكوى عمالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لـ9 شكاوى منها، وتسوية شكوى واحدة، و34 شكوى ما زالت تحت البحث.

وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة في 800 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت؛ للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية.

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء 44 شابا، منهم اثنين من ذوى القدرات الخاصة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 170 شاباً.