أستاذ بجامعة القاهرة: التعدي على الأراضي الزراعية تسارع بقوة في الـ10 سنوات الماضية

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن عدد الأراضي الزراعية في مصر تسعة ملايين فدان، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد الواحد 2.4 قيراط، وهو من أقل معدلات نصيب الأرض للفرد في العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن «مساحة الأراضي الزراعية في مصر ضيقة للغاية»، متابعًا أن «التعدي على الأراضي الزراعية قديم لكنه تسارع بقوة خلال العشر سنوات الماضية».

وأشار إلى الاعتداء على 400 ألف فدان، خلال الـ20 عامًا الماضية، بحسب إحصائية لوزارة الزراعة، لافتًا إلى إزالة ما يتراوح بين 50 إلى 100 ألف، والاعتداء على 350 ألف فدان بشكل نهائي.

وذكر أستاذ الاقتصاد الزراعي أن بعض الأراضي الزراعية دخلت الحيازة العمرانية بطريقة قانونية، بموافقات من الحكومة لإنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس، قائلًا إن هناك 80 ألف فدان دخلوا الحيازة العمرانية بطريقة قانونية في القرى.

ونوه أن التعدي على 17 ألف فدان سنويًا رقم خطير، مضيفًا: «لو استمرت الظاهرة بهذا الشكل سنفقد العديد من الأراضي، والفدان في الأراضي القديمة بما يعادل خمسة أفدنة في الأراضي الجديدة».

ولفت «صيام» إلى أن البعض يتعمد تبوير الأراضي الزراعية؛ لبيعها بالمتر من أجل المناطق السكنية، مناشدًا دراسة ظاهرة الزيادة السكانية وبناء أحوزة عمرانية شفافة في القرى.