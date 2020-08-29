 البرهان يتعهد بتوفير احتياجات متضرري السيول في السودان - بوابة الشروق
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البرهان يتعهد بتوفير احتياجات متضرري السيول في السودان

الخرطوم - أ ش أ:
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 10:33 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 10:33 ص

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بإنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات القوات المسلحة لمتضرري السيول والفيضانات متعهدا بتوفير احتياجاتهم.

وذكر مركز الإعلام العسكري، اليوم السبت، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي تفقد متضرري السيول والفيضانات بمنطقة الكلاكلة (جنوب الخرطوم).

ورافق البرهان في الجولة، رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وقادة المنطقة العسكرية المركزية، وسلاح المهندسين، وشركة "زادنا" العالمية.

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